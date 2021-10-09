Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren karavan üreticileri tarafından isteğe göre dizayn edilen özel tasarım Tiny House karavanlar görücüye çıktı. Karavanlara Türkiye'den ve Avrupa’daki birçok ülkeden talep yağdı. Karavanları almak için sıraya giren karavan firmasının ortaklarından Murat Emir, “Türkiye’de üretilen Tiny House karavanlar yurt dışından örnekler alınarak yapılabiliyordu. Şimdi bu durum tam tersine döndü. Artık biz yurt dışındaki üreticilere örnek olmaya başladık." diyerek yurt dışından gelen talep yoğunluğundan bahsetti.

"DUBAİ VE KATAR'DAN DA TALEP ALMAYA BAŞLADIK"

Emir, "Kendi ülkemiz için ürettiğimiz ürünler yurt dışından çok talep getirmeye başladı. 20 ila 30 metre arasında isteğe özel Tiny House karavanlarımızı üretiyoruz. Türkiye’de 4 metreden 10 metreye kadar O2 belgeli plakalı ve ruhsatlı olarak üretimlerimizde mevcut. Bunlar özellikle imar izni olmayan yerlerde daha çok tutan ürünlerdir. Yurt dışından, Dubai, Katar ve birçok ülkeden talep almaya başladık. Ülkemizin ve ürünlerimizin tanıtımı açısından bu bizleri son derece mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Karavancılara müjdeli haber: ÖTV indirimi Meclis gündeminde Koronavirüs salgınının ardından özellikle pandemiyle birlikte karavan pazarında talep patlaması yaşanmıştı. Bugün ise karavanda ÖTV oranının yüzde 220’den yüzde 45’e indirilmesi talebi Meclis gündemine sunuldu.