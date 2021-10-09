Türkiye Gazetesi

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin katılımıyla, Çanakkale-İzmir Karayolu ile Aygaz Caddesi üzerinde cep telefonu kullanmak, kask ve emniyet kemeri takmamak hususlarında denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerin, hem havadan hem de karadan geçekleştirdiği 2 saatlik uygulamada; emniyet kemeri takmayan 18 sürücü ile araç kullanırken cep telefonu ile konuşan 7 sürücüye kuralları ihlal etmelerinden dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince, drone destekli denetimlerin yıl içerisinde yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

Okul servislerine ceza yağdı Ülke genelinde 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranması olan 859 kişi yakalandı.

Yayalara yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi Aksaray’da trafikte yaya güvenliğinin sağlanması için polis ekipleri tarafından şehrin 3 farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamada 20 araç sürücüsüne 13 bin 40 TL ceza kesildi.