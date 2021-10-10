Kırıklar mevkiinde Erkan Kanış ve Bilal Albas aileleri ile birlikte pikniğe gitti. Piknik öncesi ailelerinden ayrılarak ormanlık alana mantar toplamaya giden 2 kişiden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
YOL ÜZERİNDE MANTARLARLA BULUNDULAR
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri AFAD'dan yardım istedi. Uzun aramaların ardından 2 kişi yol üzerinde ellerinde mantarlarla bulundu.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen şahıslar aileleri ile buluşturuldu.
Ormanda mantar toplarken kaybolan 11 kişi bulundu Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde ormanda mantar toplarken kaybolan 11 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Ormanda kaybolan Rus turist yaralı olarak bulundu Marmaris'te spor amaçlı gezinti yaptığı dağlık alanda kaybolan Rus turist yaralı olarak bulundu. Kol, bacak ve kaburgalarında kırıklar olduğu anlaşılan turist, hastaneye kaldırıldı.