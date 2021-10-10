Konya'nın Güneysınır ilçesin bağlı Karasınır Mahallesi yakınlarında, Necmettin Acar idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu Fornus Nebat'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Karşıdan karşıya geçerken kaza yapıp öldü Sakarya'da bir vatandaş yolun karşısına geçmek isterker, seyir halindeki ticari bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan servis aracı, ters şeride geçerek karşıdan gelen başka bir araçla feci şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde bir kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.
Konya'da iki araba çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Konya'nın Güneysınır ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Konya'nın Güneysınır ilçesin bağlı Karasınır Mahallesi yakınlarında, Necmettin Acar idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu Fornus Nebat'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
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