Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi, 4 otomobil çarpıştı 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 6 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan kara yolu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Ankara'daki kazada 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'daki kazada 3 kişi hayatını kaybetti Ankara-Bolu yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 2 çekiciye çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Nikahtan saatler sonra kazada öldüler Nikahtan saatler sonra kazada öldüler Düzce'de öğleden sonra dünya evine giren çift, nikahlarının ardından motosiklet ile gezintiye çıktıkları sırada, kamyona arkadan çarpmaları neticesinde hayatını kaybetti.

 

 