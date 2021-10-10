Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi, 4 otomobil çarpıştı 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 6 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan kara yolu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Ankara'daki kazada 3 kişi hayatını kaybetti Ankara-Bolu yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 2 çekiciye çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Nikahtan saatler sonra kazada öldüler Düzce'de öğleden sonra dünya evine giren çift, nikahlarının ardından motosiklet ile gezintiye çıktıkları sırada, kamyona arkadan çarpmaları neticesinde hayatını kaybetti.