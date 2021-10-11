Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak ormanlık alanda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4'Ü ÖĞRENCİ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Aracın ikiye bölündüğü kazada 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.
Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve çok sayıda yaralı var Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan servis aracı, ters şeride geçerek karşıdan gelen başka bir araçla feci şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde bir kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.
Taziye yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var Adıyaman'da iki aracın çarpışması üzerine, 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Ölen vatandaşın, bir yakınının taziyesine gitmek için yola çıkmış olduğu öğrenildi.