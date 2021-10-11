Türkiye Gazetesi

Fatih’teki bir gümüşçüye girip 1 milyon TL değerinde soygun yapan 6 hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

100 KİLOGRAM GÜMÜŞ VE 300 BİN TL ÇALDIRLAR

6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında ticari araçla iş yerinin önüne gelerek araçtan şahıslardan 2’si etrafı gözetlemeye başladı. Ellerinde levye olan hırsızlar iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan alarm sistemiyle panik yapan hırsızlar iki buçuk dakika gibi kısa bir süre içerisinde gümüşçüde bulunan 100 kilogram gümüş ve kasada bulunan 300 bin TL’yi alarak oradan uzaklaştı.

MÜŞTERİ GİBİ GELEREK KEŞİF YAPTILAR

6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında şüphelilerin günler öncesinden müşteri gibi geldikleri iş yerine gelerek keşif yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 1 milyon liralık gümüş ve parayı çalan hırsızların iş yerine girdikten sonra alarmın devreye girmesiyle telefonu çalan iş yeri sahibi Nedim Erdemir hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İş yerinin soyulduğunu gören Erdemir durumu polis ekiplerine haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Gümüşçüde yaşanan hırsızlık olayı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde ticari araçla iş yeri önüne gelen şahıslardan 2’si araçtan inerek etrafı gözetlemeye başladı. Diğer şahıslar da araçtan inerek ellerindeki levye ve demirle dükkanın kepengini kırarak içeri girdi. Dolaplarda ve raflarda bulunan gümüşleri alan hırsızlar daha sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan parayı da alan şahıslar kısa sürede iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

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