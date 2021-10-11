Türkiye Gazetesi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 4-10 Ekim tarihleri arasında 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

BİRÇOK ELEKTRONİK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 166 bin 800 adet kaçak sigara, 9 milyon 300 bin makaron, 300 kilogram tütün, 41,5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol, 31 yılan derisi, 10 cep telefonu, bin 560 elektronik malzeme ve otomobil ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 19 gözaltı Ankara'da kaçakçılara dev vurgun, 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda operasyonda 88 bin 200 adet dolu makaron, 403 litre sahte içki ve 174 kilogram tütün ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Van’da kaçakçılık operasyonu: 299 göçmen 15 organizatör yakalandı Van’da polis ekiplerinin yaptığı 1 haftalık çalışmada 299 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulandı.