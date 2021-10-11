Türkiye Gazetesi

Uşak'ta oturan Emin Şahin'in annesi 1984 yılında hastanelik oldu. Kadına acil kan nakli yapılması gerekti. Şahin'in bir arkadaşı bağışçı olunca annesi hayata tutundu. Emin Şahin, o günden sonra düzenli olarak kan bağışı yapmaya karar verdi. Şahin, 37 senede 419 ünite kan verdi. Türk Kızılay’ına 252, hastanelere ise 167 ünite kan bağışında bulunan Şahin, toplamda 156 litre kan bağışında bulundu. Bu alanda ise farklı ödüller alarak 6 kere dünya rekoru kırdı. Bunun üzerine Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, Şahin'e plaket verdi. Emin Şahin, bunun ardından da 420. kan bağışını gerçekleştirdi.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Yeri geldiğinde bir ayda 8 defa kan bağışladığını aktaran Şahin, şunları söyledi: Çok şükür sağlıklıyım. Kimse kan vermekten korkmasın, Pandemi döneminde bağışlar azaldı. Ben herkesi kan bağışına davet ediyorum. Lütfen kan bağışlayın.

Düzenli kan bağışı, kalp krizi ve kanser riskini azaltıyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu, kalp krizi ve kanser riskinde düzenli kan bağışının önemini anlattı.

Kan bağışlayana 5 litre yağ! Edirne’nin Keşan ilçesinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışı yapan ilk 300 kişiye 5 litre sıvı yağ hediye edildi. Sıvı yağ verileceğini duyan kampanya vatandaşlar saatler öncesinde bağış çadırı önünde toplanırken, sıraya ilk giren bağışçı ise formu evinde doldurdu.