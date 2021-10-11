Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Kayalısu köyü bölgesinde Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk operasyonu düzenlendiği belirtildi.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

10 Ekim tarihinde yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 5 büyük tüp, 11 küçük tüp, 28 büyük pil, 24 küçük pil, 1 adet 4’lü pil bloğu ile 11 adet muhtelif mutfak malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı yakalandı Irak Başbakanı, terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı ve mali sorumlusu Ebubekir El Bağdadi’nin yakalandığı açıklandı.

Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, terör örgütünün çözülmeye devam ettiği belirtilerek, 1 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu duyuruldu.