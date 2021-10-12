Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet yürütüp daha sonrada ülkemize kaçak olarak girdiği tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıdan dijital materyal ele geçirildi.

ANKARA'DA DA14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı yakalandı Irak Başbakanı, terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı ve mali sorumlusu Ebubekir El Bağdadi’nin yakalandığı açıklandı.

Rus uyruklu DEAŞ militanı Ankara'da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenilen ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R, düzenlenen operasyonla Ankara'da kıskıvrak yakalandı.