Türkiye Gazetesi

Çocukluğundan babasıyla kuruyan ağaç dalları toplamak için gittiği 72 yaşındaki Musa Selgi, Türkiye’nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Dağı’na hayran kalır. Her gün yaşadığı köyden 20 kilometre uzaklıktaki Nemrut’a giden Selgi, gününün büyük bir bölümünü burada geçirerek her yeri keşfetmeye çalıştı. Yaklaşık 20 yıl önce kurduğu çay ocağını oğluna devreden Selgi, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir aşkla bölgeye gelerek gönüllü bekçilik yaparak çevreye atılan çöpleri topluyor.

“ÖMRÜMÜN YARISI BURADA GEÇTİ”

Burası cennetten bir köşe diyen Selgi, “Gelip gören herkes hayran kalıyor. Şimdi şartların değişmesi ve yolların yapılmasıyla ziyaretçi sayısı da arttı. Çok güzel bir ormanı var. Eskiden su seviyesi çok yüksekti. Şimdi azaldı buna çok üzülüyorum” dedi. Sürekli bölgede çöpleri topladığını, ağaçları koruduğunu belirten Selgi, "Ömrümün yarısından fazlası burada geçti. Benim evim gibi oldu. Çocuklarım burada çay satıyor. Ben yaşlandım ama yine de bölgeye sahip çıkıyorum. Gelen her ziyaretçiye çevreye çöp atmayın diyorum ama bazıları dinlemiyor. Çöplerini kenara bırakıp gidiyorlar. Orman kirleniyor. Buna çok üzülüyorum. Burayı köyümden üstün tutuyorum. Canımın sıkıldığı anda buraya geliyorum. Huzur buluyorum." ifadelerini kullandı.

Nemrut Dağına çıkan üniversiteliler kaza yaptı: 10 yaralı Nemrut Dağı’na çıkan üniversitelileri taşıyan minibüsün şarampole girmesi sonucu 10 kişi yaralandı.