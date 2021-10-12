Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın güney Kerala bölgesinde 27 yaşındaki P. Sooraj uyuyan eşi 25 yaşındaki Uthra’nın üzerine zehirli kobra yılanı atarak öldürdü. Adamın daha önce de Russel engereği alarak eşini ısırtmayı denediği ancak eşinin kurtulmayı başardığı öğrenildi. Mahkemede suçlu bulunan adam nadir görülen yöntem kullanması nedeniyle idam cezasına çarptırılması istendi.

EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN 11 BİN TL’YE KOBRA KİRALADI

Öldürülen kadının ailesi, damatlarının düşük maaş aldığını ve kızlarını öldürüp mal varlığını üzerine geçirdikten sonra başka bir kadınla evlenmeyi planladığını iddia etti. Sooraj’ın bu son denemesinde başka bir satıcıdan zehirli bir Hint kobrasını bin 300 dolara (yaklaşık 11 bin 700 TL) kiraladığı ve internette yılan ısırıklarıyla ilgili geniş bir araştırma yaptıktan sonra kadın uyurken üzerine fırlattığı öğrenildi.

Sakarya’da 56 parça tarihi eser ve 35 tüp kobra zehri ele geçirildi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan 7 bin 772 şahıstan 147’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 56 parça tarihi eser ve 35 tüp kobra zehri de ele geçirildi.