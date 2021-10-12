Türkiye Gazetesi

Bursa'dan feci bir haber geldi. Kimyasal plastik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken 6 işçi yaralandı. Çok sayıda işçi de gazdan etkilendi. Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal plastik ham madde fabrikasında patlama yaşandı. Patlama sonrası fabrikanın çatısı uçtu. Yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi.



ÇOK SAYIDA İŞÇİ GAZDAN ETKİLENDİ

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu 1 işçinin öldüğünün, 6 işçinin de yaralandığını belirledi. 20 işçi ise kimyasal madde ve dumandan etkilendi. Olay yerinde müdahale edilen bu işçilere zehirlenme ihtimallerine karşı da ayran içirildi. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Ekipler, enkaz altında arama çalışmalarına devam ederken patlamanın boya kazanından mı yoksa yükleme sırasında bir kamyonda mı kaynaklandığı araştırılıyor.

VALİ OLAY YERİNDE

Patlamanın ardından olay yerine giden Bursa Valisi Yakup Canbolat yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu entübe hasta olmadığını, gazdan etkilenen 20'nin üzerindeki vatandaşın da ayakta tedavi edildiğini söyledi. Patlama bölgesinde yangın oluşmadığını ancak bir tankta sızıntının devam ettiğini bildiren Vali Canbolat, "Hafif bir sızıntı var malzemenin başka tanka taşınması ile ilgili arkadaşlar çalışıyor. Genel itibariyle tedbirler alındı. Bir sıkıntı bulunmuyor. Teknik bir bilgim yok ama plastik ve deri hammadde işleniyormuş, parlayıcı ve yanıcı bir madde olmadığını biliyorum" dedi.



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