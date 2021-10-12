Türkiye Gazetesi

Bir kadın cinayeti haberi de İzmir’in Buca ilçesinden geldi. Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan(24) memleketi olan Çatalca’nın Kabakça köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

İ. A. tarafından bıçaklanan genç kadın ağır yaralanmış halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Altan’ın cenazesi bugün doğup büyüdüğü Çatalca’nın Kabakça köyündeki baba evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.



Öldü mü, öldürüldü mü? Genç annenin sır vefatı Samsun'da yaşayan bir çocuk annesi genç kadın, evinde rahatsızlandığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Evinde öldürülen genç kadının cinayetinde yeni gelişme! İzmir’de İlkay Ateş tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Sena Altan cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Seneye evleneceği öğrenilen genç kadının, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi.