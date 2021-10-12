Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler, alevlere müdahal ediyor. Kızıldağ mevkiinde, iddiaya göre yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Hatay'da orman yangını çıktı Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla'da orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla'da orman yangını çıktı
12.10.2021 - 19:02 | Son Güncelleme: 12.10.2021 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler, alevlere müdahal ediyor. Kızıldağ mevkiinde, iddiaya göre yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Etiketler : orman yangını,haberler,muğla,
806395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/806395.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER