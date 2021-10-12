Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışıldığı bildirildi.
Muğla'da orman yangını çıktı Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
Hatay'da orman yangını çıktı Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kemer'de orman yangını çıktı, ekiplerim müdahalesi sürüyor
12.10.2021 - 21:03 | Son Güncelleme: 12.10.2021 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı, olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına alınması için çalışıldığı bildirildi.
Etiketler : kemer yangın,antalya,orman yangını,
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