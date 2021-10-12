Türkiye Gazetesi

Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16:00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine doğru hızla ilerleyen yangına ekipler onlarca noktadan aynı anda müdahale etti. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan alevleri durdurmak için seferber oldu. Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı, Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Karabey Arslan'da farklı bölgelerde, alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına müdahale etti.

ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE YAKINLAŞMASI ENGELLENDİ

Alevlerin hızla yayıldığı bölgelerde kurulan setlerle yangının yerleşim yerlerine yakınlaşması engellendi. Yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre kala alevler kontrol altına alınabildi. Alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürerken, şuana kadar Nizip Kocatepe ve Şehitkamil ilçesi İbrahimşehir mahalleleri arasında bulunan yaklaşık 300 dönüm makilik alanın kül olduğu öğrenildi.

SABOTAJ İHTİMALİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yangının ilk başladığı bölge olan Kocatepe Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam da yangın çıktığı, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldüğü belirtilirken, ekipler yangındaki sabotaj ihtimalini de araştırıyor.

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