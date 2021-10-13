Türkiye Gazetesi

Uşak - Banaz karayolu Kızılcasöğüt Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan Banaz istikametine seyir halinde olankamyonunun yabancı uyruklu sürücüsü R.S., Kızılcasöğüt köyü yakınlarına geldiğinde tekerinin patlaması sonucu aracını yolun sağına park etti. Aynı yöne seyir halinde olan H.D. idaresindeki kamyon, lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen araca yaklaştığı sırada yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce önünde seyreden Süleyman Yavuz (66) idaresindeki ticari taksiyle ardından ise park halindeki arızalı araca çarptı.

TANKER AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksisini 150 metre ileride durdurabilen sürücü Süleyman Yavuz, aracını bırakarak maddi hasarlı kazanın tutanaklarını hazırlamak için diğer 2 sürücünün yanına geldi. Yine Banaz istikametine gitmekte olan O.A. kontrolündeki boş yakıt tankeri, maddi hasarlı zincirleme kazaya karışan 2 kamyonun yanında konuşmakta olan 3 sürücünün arasına daldı. Taksi şoförü Süleyman Yavuz’a çarptıktan sonra kontrolden çıkan tanker, yolun kenarında bulunan tarlaya girerek bir ağaca çarparak durabildi.

TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Tankerin çarptığı taksici Süleyman Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölümden kıl payı kurtulan diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçların bölgeden uzaklaştırılması sırasında, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Hayatını kaybeden taksicinin cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tanker sürücüsü O.A., gözaltına alındı.

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