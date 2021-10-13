Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 36. kilometresinde kaza meydana geldi. Serkan Ayan idaresindeki minibüs, Mustafa Bala yönetimindeki otomobile çarpıp savrularak durakta yolcu indiren Ercan Aydemir idaresindeki Çarşamba Özel Halk Otobüsüne sol arka kısmından çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Serkan Ayan (25) ile otobüste bulunan yolculardan Hülya Oflaz (20), Emrah Özden (44), Merve Tiryaki (29) ve Uğurcan Yeter (20) yaralandı.
Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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