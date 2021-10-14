Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse dair uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak günlük vaka sayılarının 30 bini aşması üzerine vatandaşlara önemli çağrılarda bulunan Koca, yeni bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu hatırlatarak, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

"18 YAŞ ÜSTÜYSEK AŞILARIMIZI OLALIM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların %40’ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: ENDİŞE EDİN

Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımlarda ise şu ifadelere yer verdi:

"Endişe etmeyin. Aşı oranımız yükseliyor, Maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. Endişe edin. Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var."

"Adıyaman’dan beklenen gelişme! İkinci doz aşı oranında %65’in üzerine çıktık. Hazır Sarıya geçmişken, oranı hızla yükseltelim."

"MAVİ ÇANKIRI: “Her 4 kişiden 3’ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık!” İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan bütün iller harekete geçmeli. Yüksek aşı oranıyla ortak hedef, toplum bağışıklığı!"

Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ı 23 yaş altı Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuştu. Koca "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi. Koca, vatandaşları TURKOVAC aşısı olmaya davet etti.

Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac için koronavirüs geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkesin desteğini beklediklerini açıklayarak 3. doz aşı için vatandaşlara Turkovac'ı önerdi.

Bakan Koca'dan gençlere ve yaşlılara uyarı! Sağlık Bakanı Koca, aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranının arttığına dikkat çekerek, "Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.