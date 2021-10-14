Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'ta kaza meydana geldi. İddiaya göre, B.L. (17) idaresindeki motosiklet, A.S. idaresindeki ticari taksiye sürücüsünün ani fren yapması sonucu arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde otomobil sürücüsü ve kazayı görenlerden bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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