Türkiye Gazetesi

İş kazası bir can daha aldı. İzmir'de Orman muhafaza memuru olarak çalışan şahıs, görev yerinde çalıştığı esnada bölgede bulunan bir kamyonetin freninin patlamasıyla acı sonu yaşadı. Bir anda üzerine gelen araçtan kaçamayan şahıs, kamyonetin altında kalıp öldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, kaza dün Emiralem Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen Orman İşletme Şefliğinde görevli orman muhafaza memuru Yusuf Güneş (56), tomruk nakliyatı sırasında freni patlayan bir kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası olan 56 yaşındaki orman muhafaza memuru Yusuf Güneş’in ölümü olay yerine gelen mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Orman muhafaza memuru Güneş’in cenazesinin 15 Ekim 2021 Cuma günü Menemen Uğur Mumcu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Ekmek teknesi eceli oldu Şanlıurfa'da kamyonunda sebze meyve satarak seyyar satıcılık yapan vatandaş, aracının kayması üzerine ağacla kamyonun arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.