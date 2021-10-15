Türkiye Gazetesi

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Urla'da cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların sulara gömüldüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşarken ekipler, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

FIRTINA KENT MERKEZİNİ VURDU

Fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Çatı uçması nedeniyle bir araçta hasar meydana geldi. İzmir Kordon'da da yine sağanak yağış ve fırtınayla deniz seviyesi yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferleri geçici olarak durduruldu.

DALGA, BETON BLOKLARI YERİNDEN KALDIRDI

Fırtına sebebiyle deniz seviyesini yükselirken, oluşan dalgalar sahil bandından bulunan yüzlerce kiloluk beton blokları yerinden kaldırdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bazı ağaçların dalları koparken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan İzmir semalarında beliren fırtına bulutları da dikkat çekti.

Aydın'ı fırtına vurdu: 7 kişi yaralandı Aydın’da etkili olan yağmur ve fırtına sebebiyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasarlar meydana geldi. Konuyla ilgili Aydın Valiliği tarafından yayınlanan rapora göre, Nazilli’de 15 ev ve işyerinde hasar oluştu, 7 kişi de yaralandı. Didim’de ise şans eseri yaralanan olmazken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli Gökçeada'da yarın yapılacak feribot seferleri, fırtına nedeniyle 1 günlük askıya alındı.

Meteorolojiden fırtına uyarısı! MGM, Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bilgisini paylaştı.