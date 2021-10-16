Türkiye Gazetesi

Fethiye ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırarak devam etti. Yaklaşık bir saat süren yağış yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı iş yerleri ise taşkın sularından nasibini aldı.

BELEDİYE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Bazı yollarda oluşan su birikintileri trafik akışını olumsuz şekilde etkilerken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için önlem aldı.

Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi ekipleri yağmur ve taşkın sularından olumsuz etkilenen bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor Ordu ve Giresun'da yarın öğle saatlerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: Yaralılar var Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.