Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

"11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI"

Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Düzce için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı.

5 İLDE KUVVETLİ OLACAK

Ordu ve Giresun'da yarın öğle saatlerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da pazartesi öğlen, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise 19 Ekim Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 13 ile sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor (15 Ekim hava durumu) Meteoroloji, 13 ili kuvvetli sağanak konusunda uyardı. Söz konusu yağışların, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bunun yanı sıra İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den 2 bölge ve 7 il için sağanak uyarısı | 14 Ekim 2021 Hava durumu Meteoroloji Karadeniz ve Ege bölgesi başta olmak üzere; Edirne, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Antalya'da sağanak beklendiğini, yağışların özellikle Edirne ve Çanakkale'de oldukça kuvvetli olacağını duyurdu.