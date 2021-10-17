Türkiye Gazetesi

Bartın’da işlettiği eğlence mekanında kavga çıkan Ayberk Karagöz, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

TABANCAYLA VURULDU

Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'taki eğlence mekanında Eren G. (30) ile Taha K. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibi Ayberk Karagöz (31) kavga edenleri ayırmak için araya girdi. Bu sırada Eren G., tabancayla Karagöz ve Taha K.'yi yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobille kaçan Eren G., polis ekiplerince oto sanayi sitesi mevkisinde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası otomobil ile kaçan Eren G. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Eren G., 1 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayda kullanılan silahı ırmağa attığını itiraf etti. Silahın bulunması için çalışma başlatılırken Eren G. ve kardeşi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayberk Karagöz

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