Türkiye Gazetesi

Gümüşhane’nin yüzlerce yıllık devasa ağaçlara ve eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, sonbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin gözdesi oldu.

HER YIL ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Türkiye’de sonbahar mevsiminin en görkemli yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane’de labirenti andıran patikaları, göğe tırmanan ağaçları, hırçın yamaçları, dereleri ve şelaleleriyle Örümcek Ormanları yılın her mevsiminde ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor.

AVRUPA’NIN EN UZUN KÖKNARLARI

Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan, Avrupa'nın ez uzun köknarları, Balkanların, Kafkasların ve Türkiye’nin en uzun boylu ve en geniş çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında bulunan köknarlarının yaşının da 450’den fazla olduğu biliniyor.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Uzmanlar tarafından “Canlı ağaç müzesi” olarak nitelendirilen ormanda ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunuyor.

2 AY BOYUNCA İZLENEBİLECEK

Türkiye’nin önemli “karışık” ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanlarında yüksek kesimlerden başlayarak alçak kesimlere doğru başlayan renk cümbüşü yaklaşık 2 ay boyunca izlenebilecek.

RENK ÇÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR

Sonbahar mevsiminde ağaçların yapraklarının binbir renge büründüğü, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarını ziyaretçilerine cömertçe sergileyen, düşen yapraklarla birlikte yolların halıya dönüştüğü Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanında yer alan Çağlayandibi Şelalesi de bu güzelliklerden nasibi aldı.

“YÜZLERCE YILLIK AĞAÇLARLA KARŞILAŞTIM”

Zirvelerindeki Çıkrıkdüzü, Güvende, Kabaktepe Şehitliği ve onlarca yaylasıyla özellikle yaz aylarında on binlerce kişinin içinden geçtiği Örümcek Ormanlarına ilk kez gelen Selami Öktem, “Gümüşhanemizin müstesna ve kıymetli bir noktasında olduğumu hissettirdi burada olmak bana. Burada bulunduğum süre içerisinde yüzlerce yıllık ağaçlarla karşılaştım. Yeşilin, sarının hatta kırmızının onlarca tonuna şahit oldum. Bunlarla karşılaşmak, bunlarla günümü geçirmek bana gerçekten eşsiz bir dünyadaymışım gibi hissettirdi, bu yüzden çok mutluyum” dedi.

ÇOK GENİŞ BİR ALANA SAHİP

Örümcek ormanlarındaki gezisi boyunca kendisini en çok etkileyen ve dikkatini çeken şeyin yüzlerce yıllık ağaçların geçmişini düşünmek, bu doğanın dönüşümüne şahit olduklarını bilmek olduğunu ifade eden Öktem, çok geniş bir alan olması nedeniyle bir günde bitiremediği alana tekrar gelmek için şimdiden sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

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