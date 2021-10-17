Türkiye Gazetesi

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, aynı iş yerinde çalışan 6 kişi ile aynı aileden 2 kişi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine başvurdu.

ISPANAĞIN İÇİNE KARIŞMIŞ

Tedavi altına alınan hastaların yapılan ayrıntılı tetkiklerinde, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan 'güzelavrat otu' nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.

Şahıslardan 4'ü bugün taburcu edildi, tedavileri süren diğer 4 kişinin ise sağlık durumu iyi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zehirli ot yiyen 27 keçi telef oldu Bursa'nın İznik ilçesinde zehirli ot yiyen 27 keçi telef oldu.