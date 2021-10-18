Türkiye Gazetesi

Bölgenin kanayan yarası terörün bitmesi için devletin tüm kurumlarıyla birlikte hareket etme vurgusu yapan kanaat önderleri, teröristlere güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Aşiret temsilcilerinin açıklamaları şöyle;

Alikan aşiretinden Sait Şimşek: Amacımız devletimizle birlikte hareket ederek terörü yok etmek. Aşiretlerle devlet yan yana gelmediği sürece terör bitmez. Birlikte hareket etmek gerekir.

Kejan aşiretinden Süleyman İğdi: Teröre karşı aşiretlerin birlik ve beraberliği çok önemli. Bölgede çok büyük aşiretler var, bu gerçek örtbas edilemez. Terörden çok rahatsızız, artık terörü görmek istemiyoruz.

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan: Terörden çok zulüm gördük. Çok üzülerek söylüyorum birçok aşiret temsilcimizin yakını, çocuğu terörden öldü. Hâlâ evladının nerede olduğunu, nerede gömüldüğünü bile bilmeyen aşiret temsilcilerimiz var. Göğsümüzü devletimize siper ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Bakan Soylu: Teröristlere operasyon yapıyoruz sesi muhalefetten geliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet partilerini terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı. Soylu "FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İYİ Partiden geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, sesi HDP'den geliyor. Polisimiz DHKP-C'ye operasyon yaptı, sesi CHP'den geldi" dedi.

Kandil'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.