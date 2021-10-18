Türkiye Gazetesi

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi

Yelkenli tekne içerisinde 26 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus açıklarında 31 göçmen kurtarıldı Tunus Sahil Güvenlik Birimi tarafından Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 31 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.