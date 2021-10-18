Türkiye Gazetesi

Saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/5. Sokak’ta olay meydana geldi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi esnasında şüphe üzerine F.A. idaresindeki ticari taksiyi durdurdu. Durdurulan araçtaki çok sayıda suçtan kaydı bulunan M.D. (30) ile sürücü F.A.’nın ekipler tarafından üst aramaları gerçekleştirildi.

ŞEFFAF POŞET İÇERİSİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Aracı da arayan ekipler, şeffaf poşet içerisinde 505 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü F.A. ve M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucu tacirlerinin oyununu polis bozdu Düzce’de jandarma operasyonunda otomobillerin kumandalı anahtarlarında saklanmış ve satışa hazır halde uyuşturucu madde ile yakalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis baskın düzenledi, kavanozlardan uyuşturucu çıktı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kavanozların içine doldurulmuş halde kurutulmaya hazır 3 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.