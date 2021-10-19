Türkiye Gazetesi

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi'nde ikamet eden Yumurtaş ailesi 4 gün arayla iki kez acı yaşadı.

Yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eski personeli Şükrü Yumurtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yumurtaş, Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kovid tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

4 GÜN ÖNCE OĞLU ÖLMÜŞTÜ

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda olan baba Afşin Yumurtaş (82) da, 4 gün önce kaybettiği oğlunun ardından tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama gözlerini yumdu. Merhumun cenazesinin, yarın kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda, oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yumurtaş ve baba Afşin Yumurtaş’ın koronavirüs aşısı olmadıkları öğrenildi.

ANNE VE KARDEŞ DE HASTANEDE

Öte yandan, Şükrü Yumurtaş’ın korona virüse yakalanan annesi ve kardeşinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

19 Ekim 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında umutlandıran düşüş Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.