Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta polis ekiplerince yapılan incelemede yolcu ve bagaj kısmındaki 10 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Kaçak göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin durdurduğu araçtan 10 düzensiz göçmen çıktı Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus açıklarında 340 göçmen kurtarıldı Tunus açıklarında 193'ü yabancı uyruklu olmak üzere 340 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.