Türkiye Gazetesi

Adana’nın Aladağ, Kozan ve İmamoğlu ilçeleri ile Osmaniye Kadirli ilçesinde temmuz ayında ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda yaklaşık 5 bin 600 hektarlık alandaki ağaçlar kül oldu. Yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalarda Adana Orman Bölge Müdürlüğünce 4 milyon fidan ekime hazır hâle getirildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler “Adana Fidanlık Müdürlüğü 125 hektar alanda 6 orman fidanlığında faaliyetini sürdürdü ve yıllık 8 milyon fidan üretme kapasiteleri bulunuyor. 2021 yılı için 4 bin hektar alanda fidan dikimi ve tohumlama planlanmakta ve bu bölgeler için elimizde fazlasıyla fidanımız hazır. Hatta yanan mevcut alanın 1,5 katı kadar alanı ağaçlandıracak kadar fidanımız mevcut. Bu bölgelere kızılçam, fıstık çamı, yüksek kesimler için ise karaçam ve sedir ekimi planlanıyor. Ayrıca köylülerimize gelir getirici keçiboynuzu, ceviz, badem ve zeytin fidanlarının bir kısmını kendimiz dikecek, bir kısmını da köylülere düşük bir ücretle satacağız” diye konuştu.

"ELİMİZDE 6 MİLYON FİDAN VAR"

Kasımda ilk yağmurların ardından dikimlere başlamayı düşündüklerini söyleyen Serikler “1 yıl içinde de tüm yanan alanları yeşillendirmeyi planlıyoruz. Bir kısım sahaya da tohum atılacak. Şu an elimizde 6 milyon fidanımız var. Diğer Orman Bölge Müdürlükleri talep ederse onlara da verebilecek kadar fidanımız hazır. Hedefimiz gelecek sonbaharda yanan alanların tamamının yeniden yeşillendirilmesi” dedi.

Muğla'da orman yangını çıktı Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman yangınlarına teknolojik tedbir Orman Genel Müdürlüğü yeni bir teknolojik altyapı kuruyor. Orman yangının muhtemel ilerleyişi modellendirilecek. Sistem müdahale için önerilerde bulunacak.