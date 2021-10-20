Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir dönercide gerçekleşen olayda otomobil kiralayan Sami E. kuzeni Kenan E. ve arkadaşı Mert İ.’yi alarak Ercan T.’ye ait dönerciye gitti. Dükkan sahibi Ercan T.’ye “Seni meşhur edeceğiz” diyen Sami E., cep telefonuyla işletmenin görüntülerini çekmeye başladı. Daha sonra Ercan T.’yi döner keserken görüntüleyip, oyalamaya başladı. Bu sırada Sami E.’nin kuzeni Kenan E. ise Ercan T.’nin, cebindeki cep telefonunu çalıp bir de döner yaptırdı.

DÜKKAN SAHİPLERİNİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aynı gün içerisinde bir tuhafiyeye giderek çorap istediklerini söyleyen şüpheliler dükkan sahibi Songül A.’nın bir anlık dalgınlığından faydalanarak tezgahta duran cep telefonunu çalıp iş yerinden ayrıldı. Cep telefonlarının çalındığını fark eden Songül A. ile Ercan T.’nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇEVRİMİÇİ OYUNDAN 200 TL’LİK ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Polis, şüphelilerin Ercan T.’nin cep telefonu üzerinden çevrimiçi bir oyunda bin 200 TL alışveriş yaptığını da tespit etti. Yankesicilik olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Polisin, irtibata geçtiği araç kiralama acentesi sahibi, Sami E.’yi arayıp, “Araçta bir sıkıntı çıktı. Hemen getirmeniz gerekiyor” dedi. Bunun üzerine Sami E., aracı kuzeni ve arkadaşına verip kayıplara karıştı. Araç kiralama acentesine gelen Kenan E. ile Mert İ., polis ekiplerince yakalandı.

Kenan E.’nin ifadesinde, suçlamaları reddedip, cep telefonlarını çalmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan E. ile Mert İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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