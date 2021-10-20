Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 15'i tutuklandı.
Açıklamada, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanan 65 şüphelinin de tutuklandığı anımsatıldı.
16 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 126 şüpheliden 84'ü yakalandı Silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 84 şüpheli yakalandı.
Terörün kökü kazınıyor! Çok sayıda silah ve mühimmatlar ele geçirildi Hakkari'de PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin olduğu bir mağara tespit edilerek imha edildi.