Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.
25 GÖÇMEN KURTARILDI
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Polisin durdurduğu araçtan 10 düzensiz göçmen çıktı Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.