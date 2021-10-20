Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirip Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, bidon yağının içerisinde 1.5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca, 2 bin 630 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Düzce’de akıl almaz görüntü! Kumandalı araç anahtarlarından uyuşturucu çıktı Düzce’de Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, otomobillerin kumandalı anahtarlarında saklanmış ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde ele geçirdiler. Satışını yapan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis baskın düzenledi, kavanozlardan uyuşturucu çıktı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kavanozların içine doldurulmuş halde kurutulmaya hazır 3 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.
1.5 kilo metamfetamini yağ bidonunun içinde saklamışlar
Kayseri polisi ihbar üzerine bir adrese düzenlediği operasyonda yağ bidonunun içerisinde saklanmış 1.5 kilo metamfetamin ele geçirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirip Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, bidon yağının içerisinde 1.5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca, 2 bin 630 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
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