Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirip Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, bidon yağının içerisinde 1.5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca, 2 bin 630 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce’de akıl almaz görüntü! Kumandalı araç anahtarlarından uyuşturucu çıktı Düzce’de akıl almaz görüntü! Kumandalı araç anahtarlarından uyuşturucu çıktı Düzce’de Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, otomobillerin kumandalı anahtarlarında saklanmış ve satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde ele geçirdiler. Satışını yapan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis baskın düzenledi, kavanozlardan uyuşturucu çıktı Polis baskın düzenledi, kavanozlardan uyuşturucu çıktı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kavanozların içine doldurulmuş halde kurutulmaya hazır 3 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.