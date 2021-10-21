Tekirdağ'da zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermedi. Son 1 haftalık süreçte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ekipleri ve drone destekli düzenlenen operasyonlarda 70 kişi yakalandı.
18 KİŞİ TUTUKLANDI
Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 100,28 gr (84) fişek eroin, 38 adet Extacy-Sentetik Ecza, 441,65 gram ve (11) fişek metamfetamin, 75,3 gram (76) fişek bonzai, 910,02 gram ve (32) fişek esrar, 16 gram (12) fişek kokain, 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 875 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 şahıstan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu tacirlerine baskın: 16 gözaltı Antalya’da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı Rusya’da hapishane içerisinde uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan kedi gardiyanlar tarafından yakalanırken kedinin tasması içerisinde 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildi. Gardiyanlar tarafından odaya kapatılan kedi odadan kaçtı.
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 kişiden 18'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'da zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermedi. Son 1 haftalık süreçte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ekipleri ve drone destekli düzenlenen operasyonlarda 70 kişi yakalandı.
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