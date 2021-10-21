Ağrı emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bulunan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, tırın dorsesine gizlenen 281 paket içerisinde 97 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken olaya ilişkin uyuşturucuyu nakleden ve teslim alacak olan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
KAÇIŞ YOK!
Öte yandan polis, olayda ele geçirilen eroin paketleri ile "kaçış yok" ifadesini yazdı.
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı Tekirdağ polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 kişiden 18'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Van ve Hakkari'de 405 kilo eroin yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Ağrı’da 97 kilodan fazla eroin ele geçirildi
Ağrı emniyetinden dev operasyon, 97 kilodan fazla eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi de tutuklandı.
Ağrı emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bulunan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, tırın dorsesine gizlenen 281 paket içerisinde 97 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken olaya ilişkin uyuşturucuyu nakleden ve teslim alacak olan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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