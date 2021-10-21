Türkiye Gazetesi

Salihli’nin Çökelek Mahallesi’nde yaşayan E.A.(52), kendisini arayan ve Fatih olarak tanıtan bir kişinin “Dedemde 120 tane Osmanlı altını var” diyerek Gölmarmara ilçesinde buluşmak istediğini söyledi. Kendisini pazarcı olarak tanıtan kişiden şüphelenen E.A, durumu polise bildirdi.

POLİS TAKİBE ALDI, SAHTE ALTIN İLE YAKALANDILAR

Polis, bunun üzerine Gölmarmara ilçesine giden E.A’yı takibe aldı. Polis, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde A.S.(67) ve B.D.’yi (43) 120 sahte Osmanlı altını ile suçüstü yakaladı.

2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi.

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