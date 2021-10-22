Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin günlük hava durumu verilerine dayandırılan bilgiye göre; yurdun önemli bir kesiminde hava sıcaklıklarında artış olacak. Söz konusu sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında olması beklenirken, yurdun bazı kesimlerinde ise, yer yer sisli ya da bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava raporu haritası.
MARMARA'DA SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
22 EKİM HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 21
İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Az bulutlu ve açık 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Az bulutlu ve açık 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık 16
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26
BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.