Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin günlük hava durumu verilerine dayandırılan bilgiye göre; yurdun önemli bir kesiminde hava sıcaklıklarında artış olacak. Söz konusu sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında olması beklenirken, yurdun bazı kesimlerinde ise, yer yer sisli ya da bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava raporu haritası.

MARMARA'DA SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



22 EKİM HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 21

İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.