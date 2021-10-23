Türkiye Gazetesi

Zonguldak Alaplı'da balıkçılık yapan Aydın Erdoğan, torik balığının Karadeniz’de tutulduğunu söyledi.

"SEZON GÜZEL BAŞLADI"

Balıkçı tezgahında satışa sundukları balığın vatandaşların danilgisini çektiğini ifade eden Erdoğan, “Balık sezonu güzel başladı ve güzel devam ediyor. Tezgahlarımız balık çeşitleriyle dolu. Palamut, mezgit ve istavrit avcılığı da iyi gidiyor. Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Alaplı açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan 4 kilogram ağırlığındaki balığı tezgahımıza koyduk. Torik balığımızı 350 liradan alıcısını bekliyoruz” dedi.

Amatör balıkçının torik sevinci Trabzon’da yaklaşık 20 yıldan beri zıpkınla balık avlayan Ahmet Kukul, en büyük zevkinin tuttuğu balıkları sevdikleriyle paylaşmak olduğunu söylüyor.

Torik 150 liradan tezgahlarda Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tezgahlarda boy gösteren torik balığının tanesi 150 liradan satışa sunuldu.

Karadenizli balıkçılar tek seferde 600 torik yakaladı Düzce'nin Akçakoca ilçesinden denize açılan balıkçılar, tek seferde 600 adet torik balığı yakaladı.