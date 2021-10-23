Akşam saatlerinde Çatalağzı beldesi Kırımsa Mahallesi’nde park halindeki otomobil geri geri kayarak bir evin önüne uçtu.
Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Feci kaza: Otomobil hurdaya döndü Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücüye yoldan geçen bir doktor kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
Elazığ’da feci kaza, tren otomobile çarptı Elazığ’ın Baskil ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.