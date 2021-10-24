Türkiye Gazetesi

Melikgazi ilçesinde Ali Dağı Paraşüt Alanı’ndan paraşütü ile inen H.K., evlerin bulunduğu kayalık alana düştü.

Paraşütçü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

H.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Paraşütçü Niğde’de patates tarlasına düştü Niğde’de Hasandağı’ndan havalanan Macaristanlı kadın yamaç paraşütçü, patates tarlasına düşerek yaralandı.

Rüzgar ters esti, yamaç paraşütçüsü yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan pilot, Alanya Kalesi civarında rüzgar ters esince kontrolünü kaybedip kayalıklara düştü. Yaralı pilot Sahil Güvenlik helikopteri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Paraşütçü ağaca asılı kaldı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan vatandaş, havada paraşütün kapanması sonrasında, üzerine düştüğü 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı. JAK timleri tarafından kurtarılan vatandaşın paraşütle düşme anı ise aksiyon kamerasına yansıdı.