Türkiye Gazetesi

Tomarza ilçesinde aralarında arazi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN 3 KARDEŞ ÖLDÜ

E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye kurşun yağdırdı.

Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE AĞIR YARALANDI

Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi anlaşmazlığı cinayetinde baba-oğul tutuklandı Samsun'da evinin önünde emlakçının ağır yaralandığı, eşinin de hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklandı.

Arazi kavgası aile arasında kan döktü! Malatya'da arazi tartışması yüzünden birbirine giren aileden 1 kişi ölürken 1 kişi yaralandı.