Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde facianın eşiğinden dönüldü. Babadağ'dan wingsuit (yarasa adam uçuşu) yapan pilot Çağdaş Türkmen, Belcekız sahilinde inişi geçtiği sırada, ticari uçuş yapan tandem (ikili) pilotun paraşütüyle çarpıştı. Üç kişi yaklaşık 20 metre yükseklikten denize düştü.

İMDADA DALGIÇLAR YETİŞTİ

Yaralılar, bölgede görevli Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince kurtarılıp karaya çıkarıldı.Sağlık ekibin tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.wingsuit (yarasa adam uçuşu) yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

UKRAYNALI KADIN DA DÜŞTÜ

Bunun yanı sıra Yamaç paraşütü pilotu Ukraynalı bir kadın da ölümle burun buruna geldi. Kadın, Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan sonra süzülerek inişe geçtiği sırada denize düştü. Dalgıçlar kadın pilotu da karaya yaralı olarak çıkardı. Paraşütçünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN ŞOV

Öte yandan, festival bugün son buldu. Festivalin son gününde, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit ve akrobasi gösterileri, seyredenlere heyecanlı anlar yaşattı. Festival kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkiinde gerçekleşen gösteriyi çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"OTELLER VE ESNAF MEMNUN"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geleneksel hâle gelen festivalle gökyüzünde görsel şölen yaşandığını söyledi. Etkinliğin vatandaşların beğenisini topladığını vurgulayan Karaca "Festival boyunca yaklaşık 5 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşti. Birçok akrobasi pilotu gökyüzünde nefes kesen şovlar yaptı. Yaşanan yoğunluktan bölgedeki oteller ve esnafımız memnun." diye konuştu.

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