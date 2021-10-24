Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki köy yolunda acı bir kaza yaşandı. Kaya Dursun'un (58) kullandığı traktör devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Ekipler, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya Dursun'un cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Yerli endüstriyel GPS geliyor: Traktör tarlayı kendi sürecek ODTÜ mezunu bir grup genç tarafından geliştirilen yerli endüstriyel GPS cihazı, başta tarım olmak üzere savunma sanayii ve enerji gibi stratejik sektörlerde verilerin Türkiye’de kalmasını sağlayacak.
Elektrik tellerini korumak isterken traktörünü yaktı Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçi, evinin önünde yaktığı ateşin elektrik kablolarına zarar vermemesi için müdahalede bulunduğu sırada traktörü yandı.
8 kat daha az tüketen yerli traktör ocakta geliyor Maliyetleri yükselen çiftçiye müjdeyi Bakan Pakdemirli verdi. 45 dakikada şarj olan, 8 kat daha az yakıt tüketen yerli ve elektrikli traktörün seri üretimi ocak ayında başlıyor.