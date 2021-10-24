Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için ormana giden aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi kayboldu. Olay, ilçeye bağlı Tamışlar köyü yakınında meydana geldi. Mantar toplamak için ormanlık alana giden 5 kişilik aileden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler AFAD'dan yardım istedi.
SAATLER SONTA BULUNDULAR
Akşam saatlerine kadar yapılan aramada 5, 8 ve 12 yaşlarında üçü çocuk olmak üzere kayıp 5 kişiye ulaşıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile yakınlarına teslim edilirken, kayıp olan araç için arama çalışmalarına devam ediliyor.
Mantar toplarken kaybolmuşlardı, bulundular Karabük'ün Eflani ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 2 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Altı kişi topladıkları mantardan zehirlendi Hatay'da mantar yiyen altı kişi fenalaştı. Hastaneye giden şahısların tedavisi sürüyor.
Mantar toplarken kaybolan aileyi AFAD buldu
Karabük'te yaşanan olayda mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan aile AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için ormana giden aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi kayboldu. Olay, ilçeye bağlı Tamışlar köyü yakınında meydana geldi. Mantar toplamak için ormanlık alana giden 5 kişilik aileden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler AFAD'dan yardım istedi.
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